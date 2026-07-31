OSINT-анализ подтвердил удары по складам Wildberries в Татарстане и Волгограде

OSINT-анализ подтверждает, что во время ночной атаки беспилотников были поражены логистические комплексы Wildberries в Татарстане и Волгограде. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

Утром 31 июля жители Казани и её пригородов сообщали о взрывах. После анализа фото и видео с места происшествия специалисты ASTRA пришли к выводу, что удар пришёлся по логистическому комплексу Wildberries в промышленной зоне "Зеленодольск" в Зеленодольском районе Татарстана. На опубликованных кадрах виден дым над зданием после атаки.

Как отмечает издание, этот же склад уже попадал под удар беспилотников 23 июля.

В Волгограде также подтвердили поражение логистического центра

По данным ASTRA, OSINT-анализ также подтверждает атаку на логистический комплекс Wildberries в Волгограде, расположенный в Дзержинском районе на Бузулукском проезде. После удара на объекте возник пожар.

Вскоре компания Wildberries сообщила партнёрам о приостановке работы склада. В сообщении отмечалось, что из-за чрезвычайной ситуации, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, приём товаров временно остановлен, а персонал был эвакуирован.

Кроме того, по предварительным данным, беспилотники могли атаковать и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", расположенный на юге Волгограда. О взрывах и пожаре в районе предприятия сообщали местные жители, а губернатор области заявил о возгорании на объекте топливно-энергетического комплекса и складах в Дзержинском районе, а также о пяти пострадавших.

В Волгограде сообщают об атаке дронов и поражении НПЗ и логистического центра