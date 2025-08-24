Осенние нотки в августе - прохладная ночь и теплый день: прогноз погоды на 25 августа от Наталки Диденко
Киев • УНН
После Дня Независимости в Украине ожидается свежий воздух и комфортная дневная температура. Метеоролог Наталья Диденко прогнозирует потепление на следующей неделе.
После празднования Дня Независимости украинцы встретят 25 августа со свежим воздухом, прохладными ночами и комфортной дневной температурой. Осень уже "стучится в дверь", но впереди еще несколько теплых дней, сообщает в Telegram метеоролог Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
Синоптик прогнозирует, что в большинстве регионов Украины понедельник пройдет без осадков. Лишь ночью небольшие дожди затронут Полтавщину, Харьковщину, местами Днепропетровщину и Черкасщину. Ветер ожидается западный и северо-западный, кое-где с порывами.
Температура ночью будет ощутимо низкой: +7…+11°C, в Карпатах местами всего +3…+7°C. На юге – немного теплее, +8…+13°C. Днем в большинстве областей прогнозируют +18…+22°C, на юге – до +24°C.
В Киеве 24 августа ближе к вечеру пройдет дождь, поэтому зонт не будет лишним. А уже завтра, 25 августа, в столице ожидается сухая погода с температурой +18…+20°C.
По словам Диденко, на следующей неделе Украину снова накроет волна настоящего летнего тепла. Так что прохлада этих дней станет лишь коротким предвестником осени.
Напомним
На урочище Заросляк возле Говерлы 24 августа зафиксированы первые снеговые осадки этого сезона. Высокогорье Карпат покрывается снегом, готовясь к зиме.