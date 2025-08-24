Осінні нотки в серпні - прохолодна ніч і теплий день: прогноз погоди на 25 серпня від Наталки Діденко
Київ • УНН
Після Дня Незалежності в Україні очікується свіже повітря та комфортна денна температура. Метеорологиня Наталя Діденко прогнозує потепління наступного тижня.
Після святкування Дня Незалежності українці зустрінуть 25 серпня зі свіжим повітрям, прохолодними ночами та комфортною денною температурою. Осінь уже "стукає в двері", та попереду ще кілька теплих днів, повідомляє в Telegram метеорологиня Наталя Діденко, пише УНН.
Деталі
Синоптикиня прогнозує, що у більшості регіонів України понеділок мине без опадів. Лише вночі невеликі дощі зачеплять Полтавщину, Харківщину, місцями Дніпропетровщину та Черкащину. Вітер очікується західний та північно-західний, подекуди з поривами.
Температура вночі буде відчутно низькою: +7…+11°C, у Карпатах місцями всього +3…+7°C. На півдні – трохи тепліше, +8…+13°C. Вдень у більшості областей прогнозують +18…+22°C, на півдні – до +24°C.
У Києві 24 серпня ближче до вечора пройде дощ, тож парасоля не буде зайвою. А вже завтра, 25 серпня, у столиці очікується суха погода з температурою +18…+20°C.
За словами Діденко, наступного тижня Україну знову накриє хвиля справжнього літнього тепла. Тож прохолода цих днів стане лише коротким передвісником осені.
Нагадаємо
На урочищі Заросляк біля Говерли 24 серпня зафіксовано перші снігові опади цього сезону. Високогір'я Карпат вкривається снігом, готуючись до зими.