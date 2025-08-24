$41.220.00
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
05:50 • 7474 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
23 серпня, 07:20 • 46204 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 50203 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 28254 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
22 серпня, 15:16 • 52959 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
22 серпня, 14:47 • 34031 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 35052 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:30 • 26448 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
22 серпня, 13:07 • 25748 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
05:50 • 7460 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 07:20 • 46197 перегляди
УНН Lite
22 серпня, 14:39 • 35047 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
Осінні нотки в серпні - прохолодна ніч і теплий день: прогноз погоди на 25 серпня від Наталки Діденко

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Після Дня Незалежності в Україні очікується свіже повітря та комфортна денна температура. Метеорологиня Наталя Діденко прогнозує потепління наступного тижня.

Після святкування Дня Незалежності українці зустрінуть 25 серпня зі свіжим повітрям, прохолодними ночами та комфортною денною температурою. Осінь уже "стукає в двері", та попереду ще кілька теплих днів, повідомляє в Telegram метеорологиня Наталя Діденко, пише УНН.

Деталі

Синоптикиня прогнозує, що у більшості регіонів України понеділок мине без опадів. Лише вночі невеликі дощі зачеплять Полтавщину, Харківщину, місцями Дніпропетровщину та Черкащину. Вітер очікується західний та північно-західний, подекуди з поривами.

Температура вночі буде відчутно низькою: +7…+11°C, у Карпатах місцями всього +3…+7°C. На півдні – трохи тепліше, +8…+13°C. Вдень у більшості областей прогнозують +18…+22°C, на півдні – до +24°C.

У Києві 24 серпня ближче до вечора пройде дощ, тож парасоля не буде зайвою. А вже завтра, 25 серпня, у столиці очікується суха погода з температурою +18…+20°C.

За словами Діденко, наступного тижня Україну знову накриє хвиля справжнього літнього тепла. Тож прохолода цих днів стане лише коротким передвісником осені.

Нагадаємо

На урочищі Заросляк біля Говерли 24 серпня зафіксовано перші снігові опади цього сезону. Високогір'я Карпат вкривається снігом, готуючись до зими.

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Наталія Калмикова
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Карпати
Україна
Київ