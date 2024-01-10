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Оружие, которое планировали передать Украине, отправили в Израиль: Боднар о влиянии войны в секторе Газа на поддержку Киева

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 10:43  •  25565 просмотра

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Военная поддержка Украины уменьшается на фоне сосредоточения внимания на конфликте в Газе, говорит посол Василий Боднар, отмечая перенаправление помощи и смещение внимания международного сообщества.

После начала активной фазы войны между Израилем и палестинцами в секторе Газа, военная поддержка Украины сократилась. Об этом в комментарии для Anadolu заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает УНН.  

Детали 

Дипломат объяснил, что  международные СМИ сместили свое внимание на войну в секторе Газа, поэтому некоторые забыли, что и в Украине продолжается война. 

Международные СМИ обратили внимание на это направление, поэтому есть те, кто считает, что война в Украине закончилась

- заявил Василий Боднар

По его словам, оружие, которое планировалось предоставить Украине, было отправлено в Израиль, а внутриполитическая динамика в западных странах является фактором, влияющим на предоставление помощи 

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По словам Боднара, одними из таких факторов являются предстоящие президентские выборы в США, позиция правительств Венгрии и Словакии, а также блокирование фермерами украинских грузовиков на пограничных пунктах в Польше.

Дополнение 

Боднар отметил, что россия считает, что воюет с Западом и НАТО, а не с Украиной, и что на Западе наблюдается дискурс о том, что "помочь Украине дешевле, чем воевать самим себе".

Подчеркнув, что Киев знает о существовании различных идей в западных странах относительно помощи Украине, дипломат отметил, что именно по этой причине Украина начала наращивать свои мощности по производству оружия.

Он отметил важность того, чтобы страна производила собственное оружие.

Украина должна стать уроком для других стран

- заявил посол Украины в Турции.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза в этом году увеличить военную поддержку Украины. По его словам, нынешние усилия являются недостаточными

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Зброя, яку планували передати Україні, відправили до Ізраїлю: Боднар про вплив війни в секторі Гази на підтримку Києва
The weapons that were supposed to be transferred to Ukraine were sent to Israel: Bodnar on the impact of the war in Gaza on support for Kyiv
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