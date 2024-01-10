Зброя, яку планували передати Україні, відправили до Ізраїлю: Боднар про вплив війни в секторі Гази на підтримку Києва
Київ • УНН
Військова підтримка України зменшується на тлі зосередження уваги на конфлікті в Газі, каже посол Василь Боднар, відзначаючи перенаправлення допомоги та зміщення уваги міжнародної спільноти.
Після початку активної фази війни між Ізраїлем та палестинцями у секторі Гази, військова підтримка України скоротилась. Про це в коментарі для Anadolu заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє УНН.
Деталі
Дипломат пояснив, що міжнародні ЗМІ змістили свою увагу на війну в секторі Гази, тож дехто забув, що і в Україні триває війна.
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За його словами, зброя, яку планувалося надати Україні, була відправлена до Ізраїлю, а внутрішньополітична динаміка в західних країнах є фактором, що впливає на надання допомоги
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За словами Боднара, одними з таких факторів є майбутні президентські вибори в США, позицію урядів Угорщини та Словаччини, а також блокування фермерами українських вантажівок на прикордонних пунктах у Польщі.
Доповнення
Боднар зазначив, що росія вважає, що воює із Заходом і НАТО, а не з Україною, і що на Заході спостерігається дискурс про те, що "допомогти Україні дешевше, ніж воювати самим собі".
Підкресливши, що Київ знає про існування різних ідей у західних країнах щодо допомоги Україні, дипломат зазначив, що саме з цієї причини Україна почала нарощувати свої потужності з виробництва зброї.
Він наголосив на важливості того, щоб країна виробляла власну зброю.
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