Зброя, яку планували передати Україні, відправили до Ізраїлю: Боднар про вплив війни в секторі Гази на підтримку Києва

Після початку активної фази війни між Ізраїлем та палестинцями у секторі Гази, військова підтримка України скоротилась. Про це в коментарі для Anadolu заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє УНН.

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Дипломат пояснив, що міжнародні ЗМІ змістили свою увагу на війну в секторі Гази, тож дехто забув, що і в Україні триває війна.

Міжнародні ЗМІ звернули увагу на цей напрямок, тому є ті, хто вважає, що війна в Україні закінчилася - заявив Василь Боднар

За його словами, зброя, яку планувалося надати Україні, була відправлена до Ізраїлю, а внутрішньополітична динаміка в західних країнах є фактором, що впливає на надання допомоги

Зеленський і Ердоган обговорили питання повернення полонених, підтримку зернового коридору та української оборони

За словами Боднара, одними з таких факторів є майбутні президентські вибори в США, позицію урядів Угорщини та Словаччини, а також блокування фермерами українських вантажівок на прикордонних пунктах у Польщі.

Доповнення

Боднар зазначив, що росія вважає, що воює із Заходом і НАТО, а не з Україною, і що на Заході спостерігається дискурс про те, що "допомогти Україні дешевше, ніж воювати самим собі".

Підкресливши, що Київ знає про існування різних ідей у ​​західних країнах щодо допомоги Україні, дипломат зазначив, що саме з цієї причини Україна почала нарощувати свої потужності з виробництва зброї.

Він наголосив на важливості того, щоб країна виробляла власну зброю.



Україна має стати уроком для інших країн - заявив посол України в Туреччині.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу цьогоріч збільшити військову підтримку України. За його словами, нинішні зусилля є недостатніми