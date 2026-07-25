Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - Генпрокурор

$44.8151.06
ukenru
09:14 • 2416 просмотра
Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - ГенпрокурорPhoto
09:00 • 7722 просмотра
Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу
24 июля, 16:55 • 20027 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
24 июля, 14:41 • 56283 просмотра
В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции
24 июля, 13:49 • 48983 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
24 июля, 12:59 • 53281 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
24 июля, 12:06 • 52702 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 33127 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 51995 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
24 июля, 07:41 • 31643 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
48%
746мм
Популярные новости
США бесплатно получили уникальный опыт современной войны – Зеленский25 июля, 00:18 • 14623 просмотра
Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов" Чак Рассел25 июля, 00:37 • 12953 просмотра
Первый боевой дебют российской системы "Арена-М" против FPV-дронов завершился неудачей – Defence BlogVideo25 июля, 03:48 • 10446 просмотра
Войска рф ночью атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области04:49 • 13746 просмотра
Удары по Wildberries: "Мадьяр" показал видеоVideo06:28 • 12275 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 71064 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 69609 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 80350 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 134197 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 124514 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Румыния
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 67317 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 71147 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 106076 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 95220 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 105142 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
Техника
The Economist
Кх-59

Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 2416 просмотра

Генпрокурор сообщил о задержании главного организатора мероприятия ассоциации оружейников, которое провели без согласования с военными. Из-за удара рф баллистикой погибло 10 человек, еще 100 ранено.

Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - Генпрокурор

Главный организатор мероприятия, где в результате удара рф баллистикой погибло 10 человек, и которое без каких-либо согласований с военным командованием, военными администрациями и уполномоченными органами организовала одна из ассоциаций оружейников, задержан, ему сообщено о подозрении, отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех ответственных должностных лиц, сообщил в субботу Генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Война не прощает безответственности. 10 погибших. Самому младшему было всего 19 лет. Сто раненых. Разрушенные дома. Люди, потерявшие своих родных. Животные, погибшие или искалеченные. За этим ударом стоит Россия. Именно она совершила очередное военное преступление. Но следствие также устанавливает обстоятельства, которые могли увеличить масштабы этой трагедии", - написал Кравченко.

Как сообщил Генпрокурор, "по данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса". "Программой была предусмотрена, в частности, демонстрация средств противовоздушной обороны. На открытую локацию пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей с самого начала находились в условиях очевидного риска для безопасности", - продолжил он.

"Приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки. Следствие проверяет, могли ли эти действия способствовать тому, что враг получил возможность подготовить целенаправленный удар", - указал Кравченко.

Главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении

- сообщил Кравченко.

По его словам, "проведены неотложные обыски в офисе ассоциации и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к организации этого мероприятия".

Отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, которые были обязаны реагировать на потенциальные риски. Проверяем деятельность соответствующих подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования: насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий. Работаем дальше

- подчеркнул Генпрокурор.

Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых24.07.26, 15:06 • 52702 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Обыск
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Руслан Кравченко
Служба безопасности Украины