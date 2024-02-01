Орбан заявил, что получил гарантии, что "деньги Венгрии" не пойдут в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что получил гарантию, что деньги Венгрии не пойдут в Украину. Об этом он сказал по итогам решения саммита ЕС, где все 27 стран блока согласовали выделение Украине 50 млрд евро, пишет УНН со ссылкой на HVG.

Мы договорились о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование денег, и мы получили гарантию, что деньги Венгрии не пойдут в Украину. После длительных переговоров мы приняли это предложение - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видео, опубликованном на его странице в соцсети.

По словам Орбана, в среду вечером и рано утром в четверг шла дискуссия о том, должен ли Европейский Союз поддерживать Украину, и если да, то как и о какой сумме идет речь. По его словам, именно здесь в прошлом декабре переговоры сорвались - из-за отказа Орбана.

"Мы боялись, что средства ЕС, принадлежащие венграм, которые Комиссия нам пока не предоставила, рано или поздно могут оказаться в Украине. Мы также боялись, что будем предоставлять ресурсы Украине слишком долго и бесконтрольно", - отметил он.

Эти опасения развеялись в Брюсселе в четверг, когда Орбан также кивнул в поддержку Украины, пишет издание.

Предварительные условия, пересмотр и арестованные российские активы: появилось официальное решение ЕС о 50 млрд евро для Украины