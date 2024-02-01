Орбан заявив, що отримав гарантії, що "гроші Угорщини" не підуть в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що отримав гарантію, що гроші Угорщини не підуть в Україну. Про це він сказав за підсумками рішення саміту ЄС, де усі 27 країн блоку погодили виділення Україні 50 млрд євро, пише УНН з посиланням на HVG.

Ми домовилися про механізм контролю, який гарантує раціональне використання грошей, і ми отримали гарантію, що гроші Угорщини не підуть в Україну. Після тривалих переговорів ми прийняли цю пропозицію – сказав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відео, опублікованому на його сторінці в соцмережі.

За словами Орбана, у середу ввечері та рано вранці у четвер точилася дискусія про те, чи повинен Європейський Союз підтримувати Україну, і якщо так, то як і про яку суму грошей ідеться. За його словами, саме тут минулого грудня переговори зірвалися – через відмову Орбана.

"Ми боялися, що кошти ЄС, належні угорцям, які Комісія нам поки що не надала, рано чи пізно можуть опинитися в Україні. Ми також боялися, що надаватимемо ресурси Україні надто довго та безконтрольно", - зазначив він.

Ці побоювання розвіялися у Брюсселі у четвер, коли Орбан також кивнув на підтримку України, пише видання.

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