Разведка Великобритании проанализировала смысл выпуска российским минобороны издания политической подготовки военнослужащих "политрук". В частности новый журнал, опираясь на наследие советских времен, учит ненавидеть врагов и "аргументирует" сравнением Украины с нацистами, передает УНН.

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Британская разведка в новом анализе отмечает, что изданный в рф журнал для политической подготовки военнослужащих вооруженных сил - "политрук". призван помочь в политическом воспитании солдат. Во вступительной статье заместителя министра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, возглавляющего Главное политическое управление Вооруженных Сил, четко указано, что новый журнал в значительной степени опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое образование военнослужащих.

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Горемыкин цитирует Сталина о важности политического образования солдат и необходимости смертельно ненавидеть врага. Журнал подчеркивает, что враг в Украине сегодня такой же, как и враг, с которым боролся Советский Союз, а именно - нацисты. Опубликованная в журнале карта Украины используется для подкрепления аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, оправдывают вторжение, - говорится в аналитическом докладе на странице Ministry of Defence GB.

Таким образом, журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы.

После вторжения в Украину началось распространение особенно ложных нарративов, которые россия использует для воздействия на своих военнослужащих и население в целом.

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