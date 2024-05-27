Виправдовують вторгнення та маніпулюють історією: британська розвідка з’ясувала навіщо мо рф видання "политрук"
Київ • УНН
міністерство оборони росії опублікувало політичний навчальний посібник "политрук" для військовослужбовців, який, спираючись на пропаганду радянських часів, виправдовує вторгнення в Україну, зображуючи українців як нацистів і ставлячи під сумнів українську державність.
Розвідка Великої Британії проаналізувала сенс випуску російським міноборони видання політичної підготовки військовослужбовців "політрук". Зокрема новий журнал, спираючись на спадщину радянських часів, вчить ненавидіти ворогів та "аргументує" порівнянням України з нацистами, передає УНН.
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Британська розвідка у новому аналізі зазначає, що виданий в рф журнал для політичної підготовки військовослужбовців збройних сил - "політрук". покликаний допомогти у політичному вихованні солдатів. У вступній статті заступника міністра оборони генерал-полковника Віктора Горемикіна, який очолює Головне політичне управління Збройних Сил, чітко зазначено, що новий журнал значною мірою спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичну освіту військовослужбовців.
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Горемикін цитує Сталіна про важливість політичної освіти солдатів і необхідність смертельно ненавидіти ворога. Журнал підкреслює, що ворог в Україні сьогодні такий самий, як і ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме - нацисти. Опублікована в журналі карта України використовується для підкріплення аргументів, що ставлять під сумнів автентичність української державності, а отже, виправдовують вторгнення. – ідеться у аналітичній доповіді на сторінці Ministry of Defence GB.
Таким чином, журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики в останні роки.
Після вторгнення в Україну почалось поширення особливо неправдивих наративів, які росія використовує для впливу на своїх військовослужбовців і населення загалом.
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