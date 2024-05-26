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Британська розвідка: ЗСУ стримали війська рф на Харківському напрямку, найближчого тижня успіхи ворога будуть обмежені

Київ • УНН

 • 27948 перегляди

Українські війська стабілізували фронт на півночі Харківщини, обмеживши потенційні успіхи росіян на наступному тижні.

Українським війьсковим, ймовірно, вдалось стабілізувати Північний Харківський фронт, найближчого тижня успіхи росії на цьому напрямку будуть обмежені, ідеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як вказали у МО Британії, російські війська продовжують наступальні дії  на місто Вовчанськ Харківської області у рамках свого наступу на північ Харкова, який розпочався 10 травня. У місті тривають бої, українські війська відбивають більшість атак російських військ. 

"Оскільки село Бугруватка, розташоване на південному заході від Вовчанська, імовірно, перебуває під їхнім контролем, російські сили намагаються встановити фізичний контроль над прилеглою переправою через річку Сіверський Донець, тим самим погрожуючи флангу і тилу Сили оборони в самому Вовчанську", - вважають у британській розвідці. 

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На лінії Лук'янці, як повідомляється, російські війська продовжують атаки в напрямку села Липці, але станом на вечір 22 травня, за даними українського Генштабу, не домоглися значного прогресу.

В Міноборони Британії нагадали, що 17 травня президент рф володимир путін заявив, що російські війська створюють буферну зону або зону безпеки на Харківщині, але наразі їм це не вдалося. 

Північний харківський фронт, імовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль роздроблений і не об'єднаний. Найближчого тижня успіхи росії на цьому напрямку будуть обмежені, оскільки початковий імпульс російських військ був стриманий українським опором

- вважають у британській розвідці.

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