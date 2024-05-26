Британская разведка: ВСУ сдержали войска рф на Харьковском направлении, на ближайшей неделе успехи врага будут ограничены

Украинским военным, вероятно, удалось стабилизировать Северный Харьковский фронт, в ближайшую неделю успехи россии на этом направлении будут ограничены, говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как указали в МО Великобритании, российские войска продолжают наступательные действия на город Волчанск Харьковской области в рамках своего наступления на север Харькова, которое началось 10 мая. В городе продолжаются бои, украинские войска отбивают большинство атак российских войск.

"Поскольку село Бугруватка, расположенное на юго-западе от Волчанска, вероятно, находится под их контролем, российские силы пытаются установить физический контроль над близлежащей переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу Силы обороны в самом Волчанске", - считают в британской разведке.

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На линии Лукьянке, как сообщается, российские войска продолжают атаки в направлении села Липцы, но по состоянию на вечер 22 мая, по данным украинского Генштаба, не добились значительного прогресса.

В Минобороны Британии напомнили, что 17 мая президент рф владимир путин заявил, что российские войска создают буферную зону или зону безопасности на Харьковщине, но пока им это не удалось.

Северный харьковский фронт, вероятно, стабилизировался, а российский территориальный контроль раздроблен и не объединен. На ближайшей неделе успехи России на этом направлении будут ограничены, поскольку первоначальный импульс российских войск был сдержан украинским сопротивлением - считают в британской разведке.

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