ОПОРА: на Закарпатье проголосовали более 300 тыс. избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В течение 25 октября на местных выборах на Закарпатье проголосовали 348 442 избирателя. Такие данные по состоянию на 20:00 25 октября представители общественной организации "ОПОРА" получили от районных территориальных избирательных комиссий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГО.
"По состоянию на 20:00 в Мукачевском районе проголосовали уже 84 277 избирателей, в Береговском - 62109, Хустском - 45959, Тячевском - 41465, Раховском - 20314, Ужгородском - 94318", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах, по информации от 97% ТИК, составляет 37%.
По данным ЦИК, явка на местных выборах была самой высокой в Тернопольской области, а самая низкая - в Донецкой.
Как сообщал УНН, в "Слуге народа" ожидают, что низкая явка на местных выборах может способствовать попыткам местных советов сменить городских голов.