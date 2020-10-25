ОПОРА: на Закарпатті проголосували понад 300 тис. виборців

“Станом на 20:00 у Мукачівському районі проголосували вже 84277 виборці, у Берегівському — 62109, Хустському — 45959, Тячівському — 41465, Рахівському — 20314, Ужгородському — 94318”, — повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах, за інформацією від 97% ТВК, становить 37%.



За даними ЦВК, явка на місцевих виборах була найвищою у Тернопільській області, а найнижча — у Донецькій.

Як повідомляв УНН, у “Слузі народу” очікують, що низька явка на місцевих виборах може сприяти спробам місцевих рад замінити міських голів.