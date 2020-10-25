У “Слузі народу” прокоментували низьку явку на виборах: прогнозують проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Низька явка на місцевих виборах може сприяти спробам місцевих рад замінити міських голів. Про це сказав голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко в ефірі програми “Ніч виборів із Савіком Шустером”, передає УНН.
“Це проблема, тут я згоден з одним з кандидатів у мери, який казав про легітимність обраної влади. Про це багато казали під час передвиборчої кампанії, що в таких умовах наступні 5 років у людей будуть виникати весь час не великі „вибухи“, а маленькі флуктації щодо легітимності того чи іншого мера. Ми можемо зараз прогнозувати, що буде багато спроб радами знімати мерів тощо”, — заявив він.
Зі слів Корнієнка, партія “Слуга народу” в цьому не буде приймати участь.
“Можна прогнозувати, що така низька явка викличе ці питання на наступні 5 років”, — додав він.
Як повідомляв УНН, за даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах за інформацією від 97% ТВК становить 37%.