У “Слузі народу” прокоментували низьку явку на виборах: прогнозують проблеми

“Це проблема, тут я згоден з одним з кандидатів у мери, який казав про легітимність обраної влади. Про це багато казали під час передвиборчої кампанії, що в таких умовах наступні 5 років у людей будуть виникати весь час не великі „вибухи“, а маленькі флуктації щодо легітимності того чи іншого мера. Ми можемо зараз прогнозувати, що буде багато спроб радами знімати мерів тощо”, — заявив він.

Зі слів Корнієнка, партія “Слуга народу” в цьому не буде приймати участь.

“Можна прогнозувати, що така низька явка викличе ці питання на наступні 5 років”, — додав він.

Як повідомляв УНН, за даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах за інформацією від 97% ТВК становить 37%.