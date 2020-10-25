В "Слуге народа" прокомментировали низкую явку на выборах: прогнозируют проблемы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Низкая явка на местных выборах может способствовать попыткам местных советов сменить городских голов. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером", передает УНН.
"Это проблема, здесь я согласен с одним из кандидатов в мэры, который говорил о легитимности избранной власти. Об этом много говорили во время предвыборной кампании, в таких условиях следующие 5 лет у людей будут возникать все время не большие "взрывы", а маленькие флуктации относительно легитимности того или иного мэра. Мы можем сейчас прогнозировать, что будет много попыток советами снимать мэров и т.д.", - заявил он.
По словам Корниенко, партия "Слуга народа" в этом не будет принимать участие.
"Можно прогнозировать, что такая низкая явка вызовет эти вопросы на следующие 5 лет", - добавил он.
Как сообщал УНН, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах по информации от 97% ТИК составляет 37%.