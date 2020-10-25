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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 64948 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 91112 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104356 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123908 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100304 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101264 просмотра

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В "Слуге народа" прокомментировали низкую явку на выборах: прогнозируют проблемы

В "Слуге народа" прокомментировали низкую явку на выборах: прогнозируют проблемы

Киев  •  УНН

 • 26785 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Низкая явка на местных выборах может способствовать попыткам местных советов сменить городских голов. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером", передает УНН.

"Это проблема, здесь я согласен с одним из кандидатов в мэры, который говорил о легитимности избранной власти. Об этом много говорили во время предвыборной кампании, в таких условиях следующие 5 лет у людей будут возникать все время не большие "взрывы", а маленькие флуктации относительно легитимности того или иного мэра. Мы можем сейчас прогнозировать, что будет много попыток советами снимать мэров и т.д.", - заявил он.

По словам Корниенко, партия "Слуга народа" в этом не будет принимать участие.

"Можно прогнозировать, что такая низкая явка вызовет эти вопросы на следующие 5 лет", - добавил он.

Как сообщал УНН, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах по информации от 97% ТИК составляет 37%.

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