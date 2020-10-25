ЦВК: найвища явка спостерігалась у Тернопільській області, а найнижча – у Донецькій

“Також наведу дані про найвищу і найнижчу явку сьогодні. Найвища активність виборців спостерігалась у Західній Україні, найвищий результат у Тернопільській області, там 46,87%, за попередніми даними. Найнижчий — у Донецькій області — 31,67%”, — сказав Діденко.

З його слів, в цілому простежується тенденція, що на Заході і в Центрі країни активність виборців була вищою, аніж на Сході та Півдні України.

Як повідомляв УНН, за даними, оприлюдненими ЦВК, явка на місцевих виборах за інформацію від 97% ТВК становить 37%.