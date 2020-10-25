ЦИК: самая высокая явка наблюдалась в Тернопольской области, а самая низкая - в Донецкой
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах была самой высокой в Тернопольской области, а самая низкая - в Донецкой. Об этом на брифинге заявил председатель ЦИК Олег Диденко, передает корреспондент УНН.
"Также приведу данные о самой высокой и самой низкой явке сегодня. Самая высокая активность избирателей наблюдалась в Западной Украине, самый высокий результат в Тернопольской области, там 46,87%, по предварительным данным. Самый низкий - в Донецкой области - 31,67%", - сказал Диденко.
По его словам, в целом прослеживается тенденция, что на Западе и в Центре страны активность избирателей была выше, чем на Востоке и Юге Украины.
Как сообщал УНН, по данным, обнародованным ЦИК, явка на местных выборах, по информации от 97% ТВК, составляет 37%.