Операция "Мидас": заместитель прокурора САП Андрей Синюк уволился по собственному желанию

Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк уволился по собственному желанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

Подробности

До этого информацию об увольнении Синюка подавали другие украинские СМИ со ссылкой на собственные источники. Впоследствии в пресс-службе САП это официально подтвердили.

С 14 ноября 2025 года Андрей Синюк уволен из САП по собственному желанию – заявили в прокуратуре.

Там добавили, что в соответствии с законодательством Украины руководитель САП не имеет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины.

Вместе с тем, в НАБУ продолжается досудебное расследование по факту вероятной утечки информации с ограниченным доступом. Также продолжается служебное расследование, начатое руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры – добавили в САП.

Дополнительно

Андрей Синюк упоминался в т.н. "пленках Миндича": его фамилия есть среди тех, с кем подозреваемым по делу о коррупции в украинской энергетике запретил контактировать Высший антикоррупционный суд Украины.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Этот скандал привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко, который до этого был министром энергетики, а также его преемницы в Минэнерго Светланы Гринчук. Оба решения приняла Верховная Рада 19 ноября.

Также УНН сообщал, что Государственное бюро расследований начало внутреннюю проверку из-за обнародованных НАБУ "пленок Миндича". В частности, проверке подлежит информация о возможном получении неправомерной выгоды и давлении на должностных лиц.