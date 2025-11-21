Операція "Мідас": заступник прокурора САП Андрій Синюк звільнився за власним бажанням
Київ • УНН
Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився за власним бажанням. Це сталось ще 14 листопада поточного року, повідомили в САП.
Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився за власним бажанням. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу САП.
Деталі
До того інформацію про звільнення Синюка подавали інші українські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Згодом у пресслужбі САП це офіційно підтвердили.
З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням
Там додали, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України.
Разом з тим, у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Додатково
Андрій Синюк згадувався у т.зв. "плівках Міндіча": його прізвище є серед тих, з ким підозрюваним у справі про корупцію в українській енергетиці заборонив контактувати Вищий антикорупційний суд України.
Контекст
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.
Цей скандал призвів до відставки міністра юстиції Германа Галущенка, який до того був міністром енергетики, а також його наступниці в Міненерго Світлани Гринчук. Обидва рішення ухвалила Верховна Рада 19 листопада.
Також УНН повідомляв, що Державне бюро розслідувань розпочало внутрішню перевірку через оприлюднені НАБУ "плівки Міндіча". Зокрема, перевірці підлягає інформація про можливе отримання неправомірної вигоди та тиск на посадовців.