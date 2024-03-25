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ООН требует прекратить огонь в Газе на время Рамадана - резолюция Совбеза ООН

ООН требует прекратить огонь в Газе на время Рамадана - резолюция Совбеза ООН

Киев  •  УНН

25 марта 2024, 16:34  •  8520 просмотра

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Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня в Газе во время Рамадана, но США воздержались, предупредив, что это может повредить текущим переговорам о прекращении огня.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проголосовал за резолюцию, в которой призвал стороны прекратить огонь в Газе во время священного для мусульман месяца Рамадан, что стало ее первым требованием для прекращения боевых действий. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Соединенные Штаты воздержались при голосовании за резолюцию, которая также требовала освобождения всех заложников, захваченных ХАМАСом. США предупредили, что одобренная резолюция может повредить переговорам о прекращении боевых действий между США, Египтом и Катаром, что повышает вероятность еще одного вето, на этот раз со стороны американцев.

Резолюция, предложенная 10 избранными членами Совета, была поддержана россией и Китаем, а также Арабской группой в ООН, состоящей из 22 стран.

Поскольку Рамадан заканчивается в следующем месяце, требование о прекращении огня продлится всего две недели, хотя в проекте говорится о том, что пауза в боевых действиях должна привести "к постоянному устойчивому прекращению огня".

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила в пятницу на заседании Совета, что текст резолюции "не поддерживает чувствительную дипломатию в регионе. Хуже того, она может фактически дать ХАМАСу повод отказаться от соглашения, лежащего на столе переговоров".

Мы не должны двигаться вперед с любой резолюцией, которая ставит под угрозу текущие переговоры

- сказала она.

Соединенные Штаты наложили вето на три резолюции с требованием прекращения огня в Газе, последняя из которых была принята 20 февраля при поддержке арабских стран. Эту резолюцию поддержали 13 членов Совета при одном воздержавшемся, что свидетельствует о подавляющей поддержке прекращения огня.

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В конце октября россия и Китай наложили вето на резолюцию, поддержанную США, которая призывала к паузам в боевых действиях для доставки помощи, защиты гражданского населения и прекращения вооружения ХАМАСа. Они заявили, что она не отражает глобальные призывы к прекращению огня.

Контекст

С начала войны Совет Безопасности принял две резолюции об ухудшении гуманитарной ситуации в Газе, но ни одна из них не призывала к прекращению огня.

По данным Министерства здравоохранения Газы, во время боевых действий погибло более 32 000 палестинцев. Ведомство не делает разницы между гражданскими лицами и комбатантами в своих подсчетах, но говорит, что женщины и дети составляют две трети погибших.

Газа также столкнулась с чрезвычайной гуманитарной ситуацией: 18 марта международная организация по вопросам голода предупредила, что "голод неизбежен" на севере Газы и что эскалация войны может поставить половину из 2,3 миллиона населения территории на грань голода.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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