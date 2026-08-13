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Оман заявил, что разлив нефти с танкера достиг его побережья

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Нефть с танкера Caroline Bezengi, севшего на мель в июне, загрязнила пляжи в Рас-Мадраке. Ожидается, что пятно достигнет южного побережья острова Масира в ближайшие часы.

Оман заявил, что разлив нефти с танкера достиг его побережья

Значительный разлив нефти у побережья Омана распространился на материковую часть страны, загрязняя пляжи вдоль центрального побережья, сообщили органы охраны окружающей среды, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Подробности

Нефть с танкера Caroline Bezengi, утечка с которого началась в июне, когда он сел на мель у побережья Омана, достигла пляжей в Рас-Мадраке, затронув до 40 км побережья, сообщило в среду Управление по охране окружающей среды султаната.

Ожидается, что нефть также достигнет южного побережья острова Масира, расположенного примерно в 15 км от побережья Омана, в "ближайшие часы", затронув участок береговой линии протяжённостью 10–20 км, сообщило управление.

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"Специализированные группы продолжают проводить мониторинг, осуществлять дальнейшие действия и реагирование, а также принимать необходимые меры для ограничения распространения загрязнения и минимизации его потенциального воздействия, при этом приоритет отдаётся районам с высокой экологической чувствительностью", — говорится в заявлении управления.

Оманские власти заявили в начале этой недели, что площадь разлива составляла почти 400 квадратных километров, при этом пятно было сосредоточено вокруг архипелага Халлянийят, где расположен морской заповедник, созданный в прошлом году для сохранения мест обитания морских черепах и других водных обитателей.

Экологические группы, включая Greenpeace, оценили, что разлив значительно крупнее, чем указывали оманские власти.

Судно Caroline Bezengi оказалось неисправным возле островов Аль-Халлянийят в Омане 8 июня, когда экипаж судна сообщил о подозрении на взрыв.

Причина инцидента не сообщается.

Западные правительства идентифицировали танкер Caroline Bezengi, который недавно ходил под флагом Камеруна, как часть теневого флота россии, используемого для транспортировки российской нефти, находящейся под жёсткими санкциями с момента начала вторжения рф в Украину в 2022 году.

Построенный в 2001 году танкер в настоящее время находится под санкциями Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.

Компании Rentoor Shipmanagement и Villar Shipmanagement, обе базирующиеся в Китае, зарегистрированы соответственно как владелец и оператор судна, согласно базе данных с открытым исходным кодом OpenSanctions.

Экологические группы выразили обеспокоенность последствиями распространения разлива на побережье и экосистемы региона.

На прошлой неделе Greenpeace предупредил о риске "беспрецедентной нефтяной катастрофы" без принятия срочных мер по сдерживанию разлива.

Кристофер Д'Элиа, специалист по разливам нефти и почётный профессор Университета штата Луизиана в США, заявил, что примерно 800 000 баррелей нефти на борту Caroline Bezengi станут "довольно крупным разливом".

"Этот разлив вызывает много вопросов", — сказал Д'Элиа Al Jazeera.

"Эти незаконные танкеры не соблюдают принцип "загрязнитель платит", который лежит в основе регулирования разливов в США и других развитых странах", — сказал Д'Элиа.

"Ответственная сторона" должна финансировать очистку в США. В данном случае ответственной стороны нет", — отметил Д'Элиа.

Юлия Шрамко

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