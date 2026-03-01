$43.210.00
01:50 • 3714 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 10888 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 28491 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 37333 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 48808 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 43084 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 47164 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 49294 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 55522 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 49388 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Оливия Дин стала триумфатором премии BRIT Awards, получив четыре главные награды

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Британская певица Оливия Дин стала лидером BRIT Awards, впервые проведенной в Манчестере, завоевав "Артиста года" и "Альбом года" за "Искусство любви". Она также получила статуэтку за "Песню года" с Сэмом Фендером.

Оливия Дин стала триумфатором премии BRIT Awards, получив четыре главные награды
Фото: Reuters

Британская певица Оливия Дин стала абсолютным лидером нынешней церемонии BRIT Awards, которая впервые в истории состоялась в Манчестере. Исполнительница одержала победу в ключевых номинациях, среди которых "Артист года" и "Альбом года" за свою вторую студийную работу "Искусство любви". Этот успех закрепил статус 26-летней звезды как одной из самых влиятельных фигур современной поп-сцены после ее недавнего триумфа на премии "Грэмми". Об этом пишет УНН.

Детали

Помимо главного титула, Оливия Дин получила статуэтку за "Песню года" – хит "Rein Me In", записанный совместно с Сэмом Фендером, который также был признан лучшим в рок-категории.

Знаковым событием вечера стала победа 24-летней PinkPantheress, которая вошла в историю как самая молодая обладательница премии и первая женщина, признанная "Продюсером года". В то же время звание "Группы года" завоевал коллектив Wolf Alice, чья вокалистка Элли Роуселл поблагодарила небольшие клубы за возможность развивать творчество в начале пути.

Памяти Оззи Осборна и международное признание Розалии

Эмоциональной частью шоу стало посмертное награждение легендарного Оззи Осборна за достижения всей жизни, чью память почтил музыкальным выступлением Робби Уильямс.

Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27.02.26, 19:35 • 24070 просмотров

В международном секторе триумфовала испанская певица Розалия, которая призвала коллег продолжать популяризировать многогранность культур и языков в музыке. Переезд церемонии из Лондона в Манчестер подчеркнул новую эру в организации премии, продемонстрировав открытость к региональному развитию британской индустрии развлечений.

Grammy2026: Bad Bunny и новые звезды музыки получили главные награды02.02.26, 21:52 • 4914 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Лондон