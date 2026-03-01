Оливия Дин стала триумфатором премии BRIT Awards, получив четыре главные награды

Фото: Reuters

Британская певица Оливия Дин стала абсолютным лидером нынешней церемонии BRIT Awards, которая впервые в истории состоялась в Манчестере. Исполнительница одержала победу в ключевых номинациях, среди которых "Артист года" и "Альбом года" за свою вторую студийную работу "Искусство любви". Этот успех закрепил статус 26-летней звезды как одной из самых влиятельных фигур современной поп-сцены после ее недавнего триумфа на премии "Грэмми". Об этом пишет УНН.

Детали

Помимо главного титула, Оливия Дин получила статуэтку за "Песню года" – хит "Rein Me In", записанный совместно с Сэмом Фендером, который также был признан лучшим в рок-категории.

Знаковым событием вечера стала победа 24-летней PinkPantheress, которая вошла в историю как самая молодая обладательница премии и первая женщина, признанная "Продюсером года". В то же время звание "Группы года" завоевал коллектив Wolf Alice, чья вокалистка Элли Роуселл поблагодарила небольшие клубы за возможность развивать творчество в начале пути.

Памяти Оззи Осборна и международное признание Розалии

Эмоциональной частью шоу стало посмертное награждение легендарного Оззи Осборна за достижения всей жизни, чью память почтил музыкальным выступлением Робби Уильямс.

В международном секторе триумфовала испанская певица Розалия, которая призвала коллег продолжать популяризировать многогранность культур и языков в музыке. Переезд церемонии из Лондона в Манчестер подчеркнул новую эру в организации премии, продемонстрировав открытость к региональному развитию британской индустрии развлечений.

