Олівія Дін стала тріумфаторкою премії BRIT Awards здобувши чотири головні нагороди

Британська співачка Олівія Дін стала абсолютною лідеркою цьогорічної церемонії BRIT Awards, яка вперше в історії відбулася в Манчестері. Виконавиця виборола перемогу в ключових номінаціях, серед яких "Артист року" та "Альбом року" за свою другу студійну роботу "Мистецтво кохання". Цей успіх закріпив статус 26-річної зірки як однієї з найвпливовіших постатей сучасної поп-сцени після її нещодавнього тріумфу на премії "Ґреммі". Про це пише УНН.

Окрім головного титулу, Олівія Дін отримала статуетку за "Пісню року" – хіт "Rein Me In", записаний спільно з Семом Фендером, який також був визнаний кращим у рок–категорії.

Знаковою подією вечора стала перемога 24-річної PinkPantheress, яка увійшла в історію як наймолодша володарка премії та перша жінка, визнана "Продюсером року". Водночас звання "Гурту року" виборов колектив Wolf Alice, чия вокалістка Еллі Роуселл подякувала невеликим клубам за можливість розвивати творчість на початку шляху.

Вшанування пам'яті Оззі Осборна та міжнародне визнання Розалії

Емоційною частиною шоу стало посмертне нагородження легендарного Оззі Осборна за досягнення всього життя, чию пам'ять вшанував музичним виступом Роббі Вільямс.

У міжнародному секторі тріумфувала іспанська співачка Розалія, яка закликала колег продовжувати популяризувати багатогранність культур та мов у музиці. Переїзд церемонії з Лондона до Манчестера підкреслив нову еру в організації премії, продемонструвавши відкритість до регіонального розвитку британської індустрії розваг.

