Олівія Дін стала тріумфаторкою премії BRIT Awards здобувши чотири головні нагороди

01:50 • 4118 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 11148 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
21:48 • 28705 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 37528 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 48942 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 43142 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 47218 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 49344 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 55572 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49428 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Урсула фон дер Ляєн скликає спецзасідання з безпеки через кризу в Ірані 28 лютого, 18:10 • 7242 перегляди
ЦАХАЛ повідомив про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані28 лютого, 18:20 • 8050 перегляди
рф заявила про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США - Буданов 28 лютого, 18:34 • 6436 перегляди
Ізраїль закриває родовища природного газу на тлі атаки на Іран 28 лютого, 19:01 • 7020 перегляди
Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios28 лютого, 20:17 • 6406 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 44705 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 48819 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 41422 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 45415 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 46424 перегляди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Беньямін Нетаньягу
Піт Гегсет
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 24732 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 24357 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 24096 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 24198 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 38279 перегляди
Олівія Дін стала тріумфаторкою премії BRIT Awards здобувши чотири головні нагороди

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Британська співачка Олівія Дін стала лідеркою BRIT Awards, вперше проведеної в Манчестері, виборовши "Артиста року" та "Альбом року" за "Мистецтво кохання". Вона також отримала статуетку за "Пісню року" з Семом Фендером.

Олівія Дін стала тріумфаторкою премії BRIT Awards здобувши чотири головні нагороди
Фото: Reuters

Британська співачка Олівія Дін стала абсолютною лідеркою цьогорічної церемонії BRIT Awards, яка вперше в історії відбулася в Манчестері. Виконавиця виборола перемогу в ключових номінаціях, серед яких "Артист року" та "Альбом року" за свою другу студійну роботу "Мистецтво кохання". Цей успіх закріпив статус 26-річної зірки як однієї з найвпливовіших постатей сучасної поп-сцени після її нещодавнього тріумфу на премії "Ґреммі". Про це пише УНН.

Деталі

Окрім головного титулу, Олівія Дін отримала статуетку за "Пісню року" – хіт "Rein Me In", записаний спільно з Семом Фендером, який також був визнаний кращим у рок–категорії.

Знаковою подією вечора стала перемога 24-річної PinkPantheress, яка увійшла в історію як наймолодша володарка премії та перша жінка, визнана "Продюсером року". Водночас звання "Гурту року" виборов колектив Wolf Alice, чия вокалістка Еллі Роуселл подякувала невеликим клубам за можливість розвивати творчість на початку шляху.

Вшанування пам'яті Оззі Осборна та міжнародне визнання Розалії

Емоційною частиною шоу стало посмертне нагородження легендарного Оззі Осборна за досягнення всього життя, чию пам'ять вшанував музичним виступом Роббі Вільямс.

Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27.02.26, 19:35 • 24096 переглядiв

У міжнародному секторі тріумфувала іспанська співачка Розалія, яка закликала колег продовжувати популяризувати багатогранність культур та мов у музиці. Переїзд церемонії з Лондона до Манчестера підкреслив нову еру в організації премії, продемонструвавши відкритість до регіонального розвитку британської індустрії розваг.

Grammy2026: Bad Bunny та нові зірки музики здобули головні нагороди02.02.26, 21:52 • 4914 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвіт
Музикант
Лондон