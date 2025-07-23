Олимпиада 2036: Катар может стать первой страной Ближнего Востока, где пройдут игры

Катар может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года в Дохе. В случае победы страна станет первой на Ближнем Востоке, которая примет Олимпиаду. Среди претендентов также: Стамбул, индийский Ахмедабад, индонезийская Нусантара и чилийский Сантьяго. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Этот шаг отражает национальное видение, которое рассматривает спорт как движущую силу развития и платформу для содействия взаимопониманию и миру между народами - заявил шейх Жоан бин Хамад Аль Тани, президент Олимпийского комитета Катара.

Как отмечает издание, Катар, одна из самых богатых стран мира, имеет хорошие возможности для проведения мероприятия в своей столице Дохе, поскольку 95% необходимой спортивной инфраструктуры уже построено.

Этому, как указано, также может помочь тот факт, что в 2022 году в стране уже был проведен чемпионат мира по футболу, который был признан успешным, а болельщики и журналисты в большинстве своем высоко оценили организацию.

Катар потратил около 300 миллиардов долларов на стадионы, отели, дороги и новое метро в Дохе в рамках подготовки к ЧМ. По словам Олимпийского комитета Катара, город также примет Азиатские игры 2030 года и сможет использовать часть новой инфраструктуры для Олимпиады 2036 года.

Конкуренция на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, вероятно, будет высокой, поскольку также претендуют Стамбул, индийский город Ахмедабад, Нусантара в Индонезии и столица Чили Сантьяго - также указано в публикации.

Дополнение

Следующие летние игры состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году и в Брисбене (Австралия) в 2032 году.

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