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Олімпіада 2036: Катар може стати першою країною Близького Сходу, де пройдуть ігри

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

Катар може стати першою країною Близького Сходу, що прийме Олімпіаду 2036 року в Досі. Країна вже має 95% необхідної спортивної інфраструктури та досвід проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Олімпіада 2036: Катар може стати першою країною Близького Сходу, де пройдуть ігри

Катар може претендувати на проведення літніх Олімпійських ігор 2036 року в Досі. У разі перемоги країна стане першою на Близькому Сході, що прийме Олімпіаду. Серед претендентів також: Стамбул, індійський Ахмедабад, індонезійська Нусантара та чилійський Сантьяго. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Цей крок відображає національне бачення, яке розглядає спорт як рушійну силу розвитку та платформу для сприяння взаєморозумінню та миру між народами

- заявив шейх Жоан бін Хамад Аль Тані, президент Олімпійського комітету Катару.

Як зазначає видання, Катар, одна з найбагатших країн світу, має гарні можливості для проведення заходу у своїй столиці Досі, оскільки 95% необхідної спортивної інфраструктури вже побудовано.

Цьому, як вказано, також може допомогти той факт, що у 2022 році у країні вже було проведено чемпіонат світу з футболу, який був визнаний успішним, а вболівальники та журналісти здебільшого високо оцінили організацію.

Катар витратив близько 300 мільярдів доларів на стадіони, готелі, дороги та нове метро в Досі в рамках підготовки до ЧС. За словами Олімпійського комітету Катару, місто також прийматиме Азійські ігри 2030 року та зможе використати частину нової інфраструктури для Олімпіади 2036 року.

Конкуренція на проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор, ймовірно, буде високою, оскільки також претендують Стамбул, індійське місто Ахмедабад, Нусантара в Індонезії та столиця Чилі Сантьяго

- також зазначено у публікації.

Доповнення

Наступні літні ігри відбудуться в Лос-Анджелесі у 2028 році та в Брісбені (Австралія) у 2032 році.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

СпортНовини СвітуОлімпіада
Bloomberg
Стамбул
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