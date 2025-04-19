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Окончание Великого поста и День владельцев домашних животных: что еще празднуют 19 апреля

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Сегодня, 19 апреля, завершается Великий пост и отмечается Великая Суббота в западной традиции. Также празднуют День владельцев животных и Украинский день окружающей среды.

Окончание Великого поста и День владельцев домашних животных: что еще празднуют 19 апреля

Сегодня отмечают День владельцев домашних животных и Окончание Великого поста, которое снимает ограничения верующих относительно еды, пишет УНН.

Окончание Великого поста

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из сорока дней (в честь сорокадневного поста Спасителя) и Страстной недели, которая длится перед праздником Воскресения (в воспоминание о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Христа).

На протяжении всего Великого поста христианская Церковь призывает верующих воздерживаться от употребления мяса, молока, яиц и рыбы. Последняя разрешается только в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим. В этом году 19 апреля пост заканчивается, поэтому все ограничения относительно еды снимаются. Однако все же не стоит переедать накануне праздника Пасхи, ведь чревоугодие – грех.

Украинский День окружающей среды (День окружающей среды)

Этот день ежегодно, с 1998 года, отмечается в Украине в третью субботу апреля. Праздник имеет целью повысить уровень сознания украинцев в вопросах, касающихся сохранения безопасности окружающей среды.

Ежегодно общественные организации и экологи призывают украинцев участвовать в апрельских субботниках, высадке деревьев, наведении порядка в парках, проведении конференций и лекций, повышающих осведомленность населения в экологических и природоохранных вопросах.

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Эти мероприятия напоминают, что чистота наших городов – в наших руках. И каждый отдельный человек может приложить руку к тому, чтобы сохранить красоту природы, даже несмотря на трудные времена.

Байройтский весенний фестиваль

Это музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится в Байройте, в Германии. Он посвящен произведениям великого немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Фестиваль был основан им самим в 1876 году и со времени смерти композитора, проводится под руководством его семьи.

Сначала фестиваль не проводился ежегодно. С 1951 года его начали проводить каждый год в июле и августе. Впоследствии дата изменилась и сейчас мероприятие проводят каждую субботу перед Пасхой.

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На фестивале представляют постановки опер Вагнера в специально разработанном театре - Bayreuth Festspielhaus. Вагнер лично руководил его дизайном и строительством.

Этот фестиваль стал местом паломничества для любителей классической музыки.

Великая суббота

В традиции западнохристианской Церкви Великая суббота празднуется накануне Пасхи, в последний день Страстной седмицы. В этом году праздник приходится на 19 апреля. 

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История Великой субботы связана с событиями, произошедшими после того, как Христа распяли в пятницу. Его тело отнесли в гробницу и закрыли ее огромным камнем. Апостолы и последователи пребывали в трауре и надежде. Именно поэтому Великая суббота – это день ожидания Воскресения Спасителя, которое должно произойти в ночь на воскресенье. В вечер субботы начинается Пасхальная служба, во время которой празднуется Воскресение. 

День владельцев домашних животных

Такой день учредили, чтобы подчеркнуть важность правильного ухода за животными и повысить осведомленность об их потребностях. И хотя праздник и не является официальным, это отличная возможность вспомнить об ответственности перед "братьями меньшими". Запишите свое животное на медицинский чекап, побалуйте вкусностями или просто подарите ему яркую прогулку, тем более, что погода позволяет.

День святого преподобного Иоанна Печерника

19 апреля чтят память преподобного Иоанна Печерника. Святой жил в VIII веке в Иудее. О его жизни осталось совсем немного свидетельств. Известно, что будучи юношей Иоанн отказался от мирской жизни и решил стать монахом, отправившись в Иерусалим, чтобы поклониться там святым местам. Во время паломничества юноша поселился в одной из старейших палестинских обителей - Суккийской Лавре преподобного Харитона.Там он посвятил всю жизнь Богу и молитве. Впоследствии он получил прозвище

Ветхопечерник. Он достиг высокой духовной досконалости, благодаря чему был отмечен саном пресвитера.

За благочестивую любовь к Богу и поучительный для верующих монашеский путь церковь причислила Иоанна к лику преподобных.

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Алена Уткина

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