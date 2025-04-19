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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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Закінчення Великого посту та День власників домашніх тварин: що ще святкують 19 квітня

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Сьогодні, 19 квітня, завершується Великий піст та відзначається Велика Субота у західній традиції. Також святкують День власників тварин та Український день довкілля.

Закінчення Великого посту та День власників домашніх тварин: що ще святкують 19 квітня

Сьогодні відзначають День власників домашніх тварин та Закінчення Великого посту, яке знімає обмеження вірян щодо їжі, пише УНН.

Закінчення Великого посту

Великий піст починається за сім тижнів до Великодня і складається з сорока днів (на честь сорокаденного посту Спасителя) і Страсного тижня, який триває перед святом Воскресіння (у спогад про останні дні земного життя, страждання та смерті Христа).

Протягом усього Великого посту християнська Церква закликає вірян утримуватися від вживання м’яса, молока, яєць і риби. Остання дозволяється лише у свята Благовіщення та Входу Господнього в Єрусалим. Цього року 19 квітня піст закінчується, тому всі обмеження щодо їжі знімаються. Проте все ж не варто переїдати напередодні свята Великодня, адже чревоугодництво – гріх.

Український День навколишнього середовища (День довкілля)

Цей день щорічно, з 1998 року, відзначається в Україні у третю суботу квітня. Свято має на меті підвищити рівень свідомості українців в питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.

Щорічно громадські організації та екологи закликають українців брати участь у квітневих толоках, висадці дерев, наведенні порядку у парках, проведенні конференцій та лекцій, які підвищують усвідомленість населення в екологічних і природоохоронних питаннях.

Як урізноманітнити Великодній стіл: 5 десертів, які варто приготувати04.04.25, 07:56 • 361764 перегляди

Ці заходи нагадують, що чистота наших міст - у наших руках. І кожна окрема людина може докласти руку до того, аби зберегти красу природи, навіть попри важкі часи.

Байройтський весняний фестиваль

Це музичний фестиваль, який щороку проводиться у Байройті, в Німеччині. Він присвячений творам великого німецького композитора Ріхарда Вагнера.

Фестиваль був заснований ним самим у 1876 році й з часу смерті композитора, проводиться під керівництвом його сім'ї.

Спочатку фестиваль не проводився щорічно. З 1951 року його почали проводити кожного року у липні та серпні. Згодом дата змінилася і наразі захід проводять кожну суботу перед Великоднем.

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити16.04.25, 08:47 • 127479 переглядiв

На фестивалі представляють вистави опер Вагнера у спеціально розробленому театрі - Bayreuth Festspielhaus. Вагнер особисто керував його дизайном і будівництвом.

Цей фестиваль став місцем паломництва для любителів класичної музики.

Велика субота

У традиції західнохристиянської Церкви Велика субота святкується напередодні Великодня, в останній день Страсної седмиці. Цьогоріч свято припадає на 19 квітня. 

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня08.04.25, 10:49 • 476825 переглядiв

Історія Великої суботи пов’язана з подіями, які відбулися після того, як Христа розп’яли у п’ятницю. Його тіло віднесли у гробницю та закрили її величезним каменем. Апостоли та послідовники перебували у жалобі та надії. Саме тому Велика субота – це день очікування на Воскресіння Спасителя, яке має статися в ніч на неділю. У вечір суботи починається Пасхальна служба, під час якої святкується Воскресіння. 

День власників домашніх тварин

Такий день започаткували, щоб підкреслити важливість правильного догляду за тваринами та підвищити обізнаність про їхні потреби. І хоча свято і не є офіційним, це чудова нагода згадати про відповідальність перед "братами меншими". Запишіть свою тваринку на медичний чекап, побалуйте смаколиками чи просто подаруйте їй яскраву прогулянку, тим паче, що погода дозволяє.

День святого преподобного Івана Печерника

19 квітня вшановують пам'ять преподобного Іоана Печерника. Святий жив у VIII столітті в Іудеї. Про його життя залишилось зовсім небагато свідчень. Відомо, що будучи юнаком Іоан відмовився від мирського життя і вирішив стати ченцем, відправившись до Єрусалиму, щоб поклонитися там святим місцям. Під час паломництва юнак оселився в одній з найстаріших палестинських обителей - Суккійській Лаврі преподобного Харитона.Там він присвятив все життя Богу і молитві. Згодом він отримав прізвисько

Ветхопечерник. Він досяг високої духовної досконалості, завдяки чому був відзначений саном пресвітера.

За благочестиву любов до Бога і повчальний для вірян чернечий шлях церква зарахувала Іоанна до лику преподобних.

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Альона Уткіна

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