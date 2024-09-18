В настоящее время около 70% площадей для посева охвачены засухой. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.

Сейчас, по информации наших агрометеорологов, около 70% площадей для посева охвачены засухой. Даже метровый слой абсолютно сухой. Преимущественно это касается юго-востока Украины. И это влияет на посевную, которая сейчас начинается, - она достаточно медленно начинается. Но все же надеемся, что еще есть шанс, что это не нанесет сильного вреда, например, для урожая следующего года - отметила Птуха.

Посуха не вплинула глобально на врожай та ціни на основні споживчі продукти - Мінагрополітики