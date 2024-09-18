Пресс-секретарь Украинского гидрометцентра сообщила, что около 70% площадей для посева охвачены засухой, особенно на юго-востоке страны. Это влияет на начало посевной кампании, но есть надежда, что это не нанесет значительного ущерба урожаю следующего года.
В настоящее время около 70% площадей для посева охвачены засухой. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.
Сейчас, по информации наших агрометеорологов, около 70% площадей для посева охвачены засухой. Даже метровый слой абсолютно сухой. Преимущественно это касается юго-востока Украины. И это влияет на посевную, которая сейчас начинается, - она достаточно медленно начинается. Но все же надеемся, что еще есть шанс, что это не нанесет сильного вреда, например, для урожая следующего года
Посуха не вплинула глобально на врожай та ціни на основні споживчі продукти - Мінагрополітики13 сентября 2024, 14:11 • 31979 просмотров