Близько 70% площ для посіву охоплені посухою - Укргідрометцентр
Київ • УНН
Речниця Українського гідрометцентру повідомила, що близько 70% площ для посіву охоплені посухою, особливо на південному сході країни. Це впливає на початок посівної кампанії, але є надія, що це не завдасть значної шкоди врожаю наступного року.
Наразі близько 70% площ для посіву охоплені посухою. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.
Зараз, за інформацією наших агрометеорологів, близько 70% площ для посіву охоплені посухою. Навіть метровий шар абсолютно сухий. Переважно це стосується південного сходу України. І це впливає на посівну, яка зараз починається, – вона досить повільно починається. Але все ж таки сподіваємося, що ще є шанс, що це не завдасть сильної шкоди, наприклад, для врожаю наступного року
Посуха не вплинула глобально на врожай та ціни на основні споживчі продукти - Мінагрополітики13.09.24, 17:11 • 32301 перегляд