Около 60 стран и организаций подтвердили участие в конференции по противоминной деятельности в Швейцарии - Минэкономики

Участие в конференции по противоминной деятельности в Швейцарии подтвердили около 60 стран и организаций, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Конференция в Лозанне - это крупнейшее международное мероприятие по противоминной деятельности в Украине. Для нас очень важно широкое международное присутствие на событии, ведь это возможность на самом высоком уровне поднять вопрос гуманитарного разминирования, синхронизировать усилия и совместно достичь того, чтобы наша земля стала безопасной. Мы благодарны швейцарской стороне за готовность принять конференцию. На сегодня кроме организаторов еще 48 стран и около десяти международных организаций подтвердили свое участие - сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с директором Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD), послом Тобиасом Привителли.

По ее словам, участие в мероприятии также примут представители научных учреждений, производителей техники и оборудования для разминирования, операторов противоминной деятельности и тому подобное.

Стороны, как отмечается, также обсудили:

текущее состояние противоминной деятельности в Украине;

сотрудничество в вопросах разработки Национальных стандартов Украины по противоминной деятельности и др.

Конференция по вопросам противоминной деятельности в Украине в Лозанне, состоится 17-18 октября.

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