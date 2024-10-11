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Около 60 стран и организаций подтвердили участие в конференции по противоминной деятельности в Швейцарии - Минэкономики

Около 60 стран и организаций подтвердили участие в конференции по противоминной деятельности в Швейцарии - Минэкономики

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 10:44  •  2174 просмотра

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В Швейцарии состоится международная конференция по противоминной деятельности в Украине. Около 60 стран и организаций подтвердили свое участие в мероприятии, которое пройдет 17-18 октября в Лозанне.

Участие в конференции по противоминной деятельности в Швейцарии подтвердили около 60 стран и организаций, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Конференция в Лозанне - это крупнейшее международное мероприятие по противоминной деятельности в Украине. Для нас очень важно широкое международное присутствие на событии, ведь это возможность на самом высоком уровне поднять вопрос гуманитарного разминирования, синхронизировать усилия и совместно достичь того, чтобы наша земля стала безопасной. Мы благодарны швейцарской стороне за готовность принять конференцию. На сегодня кроме организаторов еще 48 стран и около десяти международных организаций подтвердили свое участие

- сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с директором Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD), послом Тобиасом Привителли.

По ее словам, участие в мероприятии также примут представители научных учреждений, производителей техники и оборудования для разминирования, операторов противоминной деятельности и тому подобное.

Стороны, как отмечается, также обсудили:

  • текущее состояние противоминной деятельности в Украине; 
  • сотрудничество в вопросах разработки Национальных стандартов Украины по противоминной деятельности и др.

Конференция по вопросам противоминной деятельности в Украине в Лозанне, состоится 17-18 октября.

В Украине появился Офис противоминной деятельности ГСЧС7 сентября 2024, 14:30 • 26804 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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