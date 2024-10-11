Около 60 стран и организаций подтвердили участие в конференции по противоминной деятельности в Швейцарии - Минэкономики
Киев • УНН
В Швейцарии состоится международная конференция по противоминной деятельности в Украине. Около 60 стран и организаций подтвердили свое участие в мероприятии, которое пройдет 17-18 октября в Лозанне.
Участие в конференции по противоминной деятельности в Швейцарии подтвердили около 60 стран и организаций, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.
Конференция в Лозанне - это крупнейшее международное мероприятие по противоминной деятельности в Украине. Для нас очень важно широкое международное присутствие на событии, ведь это возможность на самом высоком уровне поднять вопрос гуманитарного разминирования, синхронизировать усилия и совместно достичь того, чтобы наша земля стала безопасной. Мы благодарны швейцарской стороне за готовность принять конференцию. На сегодня кроме организаторов еще 48 стран и около десяти международных организаций подтвердили свое участие
По ее словам, участие в мероприятии также примут представители научных учреждений, производителей техники и оборудования для разминирования, операторов противоминной деятельности и тому подобное.
Стороны, как отмечается, также обсудили:
- текущее состояние противоминной деятельности в Украине;
- сотрудничество в вопросах разработки Национальных стандартов Украины по противоминной деятельности и др.
Конференция по вопросам противоминной деятельности в Украине в Лозанне, состоится 17-18 октября.
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