Близько 60 країн та організацій підтвердили участь у конференції з протимінної діяльності у Швейцарії - Мінекономіки

Участь у конференції з протимінної діяльності у Швейцарії підтвердили близько 60 країн та організацій, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.

Конференція в Лозанні - це найбільший міжнародний захід щодо протимінної діяльності в Україні. Для нас дуже важлива широка міжнародна присутність на події, адже це можливість на найвищому рівні підняти питання гуманітарного розмінування, синхронізувати зусилля та спільно досягти того, щоб наша земля стала безпечною. Ми вдячні швейцарській стороні за готовність прийняти конференцію. На сьогодні крім організаторів ще 48 країн та близько десяти міжнародних організацій підтвердили свою участь - повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з директором Женевського міжнародного центру з гуманітарного розмінування (GICHD), послом Тобіасом Прівітеллі.

За її словами, участь у заході також візьмуть представники наукових установ, виробників техніки та обладнання для розмінування, операторів протимінної діяльності тощо.

Сторони, як зазначається, також обговорили:

поточний стан протимінної діяльності в Україні;

співпрацю в питаннях розробки Національних стандартів України з протимінної діяльності та ін.

Конференція з питань протимінної діяльності в Україні в Лозанні, відбудеться 17-18 жовтня.

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