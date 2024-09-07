В Україні з'явився Офіс протимінної діяльності ДСНС
Київ • УНН
ДСНС створила Офіс протимінної діяльності для координації та контролю розмінування в Україні. Новий орган підвищить ефективність управління якістю розмінування та проводитиме інформаційну роботу з населенням щодо мінної безпеки.
Державна служба з надзвичайних ситуацій відкрила свій Офіс протимінної діяльності ДСНС. Це допоможе підвищити ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування територій. про це заявили в ДСНС, передає УНН.
Деталі
У відомстві відзначили, що у новоствореному Офісі протимінної діяльності вже провели робочу нараду за участі очільника МВС Ігоря Клименка та його заступників. Під час наради заслухали оперативні доповіді рятувальників з різних регіонів країни.
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Офіс протимінної діяльності є координаційним органом ДСНС, який відповідатиме за планування, моніторинг, практичну організацію та координацію виконання завдань з розмінування. Крім того, він здійснюватиме сертифікацію операторів протимінної діяльності та контроль їх якості.
Протимінна діяльність – один із пріоритетних напрямків на сьогодні, адже через повномасштабне вторгнення агресора Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. Створення Офісу підвищить ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування територій
Під час візиту співробітники Офісу продемонстрували інтерактивну мапу, що працює в режимі реального часу. На ній відображається діяльність саперів, робота машин механізованого розмінування, а також місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети.
Голова ДСНС Андрій Даник додав, що Офіс проводитиме інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань мінної безпеки.
В ДСНС пояснюють, що запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у боротьбі з мінною загрозою в Україні, що стала наслідком військової агресії.
Офіс забезпечить не лише координацію та контроль за розмінуванням, а й підвищить рівень обізнаності населення щодо мінної небезпеки, що є критично важливим для збереження життя наших громадян. Ініціатива допоможе ефективніше організувати та виконувати роботи з розмінування, забезпечуючи контроль якості та відповідність міжнародним стандартам.
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Кабмін дозволив держпідприємствам залучати кошти на розмінування з рахунку НБУ. Уряд також збільшив компенсацію вартості розмінування сільгоспземель до 100%.