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В Україні з'явився Офіс протимінної діяльності ДСНС

В Україні з'явився Офіс протимінної діяльності ДСНС

Київ • УНН

 • 27158 перегляди

ДСНС створила Офіс протимінної діяльності для координації та контролю розмінування в Україні. Новий орган підвищить ефективність управління якістю розмінування та проводитиме інформаційну роботу з населенням щодо мінної безпеки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій відкрила свій Офіс протимінної діяльності ДСНС. Це допоможе підвищити ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування територій. про це заявили в ДСНС, передає УНН.

Деталі

У відомстві відзначили, що у новоствореному Офісі протимінної діяльності вже провели робочу нараду за участі очільника МВС Ігоря Клименка та його заступників. Під час наради заслухали оперативні доповіді рятувальників з різних регіонів країни.

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Офіс протимінної діяльності є координаційним органом ДСНС, який відповідатиме за планування, моніторинг, практичну організацію та координацію виконання завдань з розмінування. Крім того, він здійснюватиме сертифікацію операторів протимінної діяльності та контроль їх якості. 

Протимінна діяльність – один із пріоритетних напрямків на сьогодні, адже через повномасштабне вторгнення агресора Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. Створення Офісу підвищить ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування територій

- впевнений Клименко. 

Під час візиту співробітники Офісу продемонстрували інтерактивну мапу, що працює в режимі реального часу. На ній відображається діяльність саперів, робота машин механізованого розмінування, а також місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети.

Голова ДСНС Андрій Даник додав, що Офіс проводитиме інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань мінної безпеки.

 В ДСНС пояснюють, що запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у боротьбі з мінною загрозою в Україні, що стала наслідком військової агресії.

Офіс забезпечить не лише координацію та контроль за розмінуванням, а й підвищить рівень обізнаності населення щодо мінної небезпеки, що є критично важливим для збереження життя наших громадян. Ініціатива допоможе ефективніше організувати та виконувати роботи з розмінування, забезпечуючи контроль якості та відповідність міжнародним стандартам. 

Нагадаємо

Кабмін дозволив держпідприємствам залучати кошти на розмінування з рахунку НБУ. Уряд також збільшив компенсацію вартості розмінування сільгоспземель до 100%.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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