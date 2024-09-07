В Украине появился Офис противоминной деятельности ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям открыла свой Офис противоминной деятельности ГСЧС. Это поможет повысить эффективность функционирования системы управления качеством разминирования и инспектирования территорий. об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что в новосозданном Офисе противоминной деятельности уже провели рабочее совещание с участием главы МВД Игоря Клименко и его заместителей. Во время совещания заслушали оперативные доклады спасателей из разных регионов страны.

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Офис противоминной деятельности является координационным органом ГСЧС, который будет отвечать за планирование, мониторинг, практическую организацию и координацию выполнения задач по разминированию. Кроме того, он будет осуществлять сертификацию операторов противоминной деятельности и контроль их качества.

Противоминная деятельность - одно из приоритетных направлений на сегодня, ведь из-за полномасштабного вторжения агрессора Украина стала одной из самых заминированных стран мира. Создание Офиса повысит эффективность функционирования системы управления качеством разминирования и инспектирования территорий - уверен Клименко.

Во время визита сотрудники Офиса продемонстрировали интерактивную карту, работающую в режиме реального времени. На ней отображается деятельность саперов, работа машин механизированного разминирования, а также места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы.

Председатель ГСЧС Андрей Даник добавил, что Офис будет проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам минной безопасности.

В ГСЧС объясняют, что запуск Офиса противоминной деятельности является важным шагом в борьбе с минной угрозой в Украине, которая стала следствием военной агрессии.

Офис обеспечит не только координацию и контроль за разминированием, но и повысит уровень осведомленности населения о минной опасности, что является критически важным для сохранения жизни наших граждан. Инициатива поможет эффективнее организовать и выполнять работы по разминированию, обеспечивая контроль качества и соответствие международным стандартам.

Напомним,

Кабмин разрешил госпредприятиям привлекать средства на разминирование со счета НБУ. Правительство также увеличило компенсацию стоимости разминирования сельхозземель до 100%.