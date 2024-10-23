Около 3000 военных кндр уже в России, их распределят в ряд учебных заведений - разведка Южной Кореи
Киев • УНН
Разведка Южной Кореи сообщает, что 3000 военных кндр уже в рф. В частности - подразделение специальных операций. Они должны быть распределены в ряд военных учебных заведений России. По данным NIS, до конца года ожидается прибытие в РФ еще 10000 военнослужащих КНДР.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что к декабрю ожидается прибытие 10 000 военных КНДР. Сейчас несколько тысяч солдат, среди которых элитный 11-й корпус и подразделение специальных операций, адаптируются к местной ситуации.
Пишет УНН с ссылкой на Yonhap, ANSA и FN News.
Национальная служба разведки Южной Кореи объявила, что общее количество северокорейских войск, которые дислоцированы в РФ, на сегодняшний день, составляет примерно 3000 человек. Также ожидается, что до декабря Северная Корея пришлет 10 тысяч военных.
Общая численность северокорейских войск, перемещенных в Россию, составляет около 3000, а развертывание примерно 10 000 военных, запланированных Россией и Северной Кореей, ожидается в декабре
Соответствующую информацию, которая была объявлена на закрытом заседании комитета NIS, подтвердили представители политических сил Южной Кореи (представитель "Народной власти" Пак Сун Вон, член правящей и оппозиционной партий в комитете по разведке Ли Сун Квон).
Относительно статуса командированных войск, Национальная служба разведки сообщила следующую информацию:
"Так называемый элитный 11-й корпус, подразделение специальных операций под названием "Штурмовой корпус", направляется как основная сила";
"Похоже, что они должны были были распределены в ряд учебных заведений в России и адаптируются к местной ситуации".
Указывается, что северокорейские власти проводят жесткое переселение или методы изоляции, чтобы эффективно контролировать семьи командированных в РФ солдат.
Напомним,
ЦПД СНБО сообщает о перемещении северокорейских военных с Дальнего Востока вглубь России. Ранее сообщалось о планах рф использовать корейцев на Курщине и отправке 3000 военных КНДР в рф.
Глава Пентагона: есть доказательства, что в россии есть войска КНДР23 октября 2024, 10:57 • 5215 просмотров