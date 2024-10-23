Близько 3000 військових кндр вже у росії, їх розподілять у низці навчальних закладів - розвідка Південної Кореї

Розвідка Південної Кореї повідомляє, що 3000 військових кндр вже у рф. Зокрема - підрозділ спеціальних операцій. Вони мають бути розподілені у низку військових навчальних закладів росії. За даними NIS, до кінця року очікується прибуття у рф ще 10000 військовослужбовців кндр.