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Близько 3000 військових кндр вже у росії, їх розподілять у низці навчальних закладів - розвідка Південної Кореї

Київ • УНН

 • 14158 перегляди

Розвідка Південної Кореї повідомляє, що 3000 військових кндр вже у рф. Зокрема - підрозділ спеціальних операцій. Вони мають бути розподілені у низку військових навчальних закладів росії. За даними NIS, до кінця року очікується прибуття у рф ще 10000 військовослужбовців кндр.

Близько 3000 військових кндр вже у росії, їх розподілять у низці навчальних закладів - розвідка Південної Кореї

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила, що до грудня очікується прибуття 10 000 військових кндр. Наразі декілька тисяч солдатів, серед яких елітний 11-й корпус та підрозділ спеціальних операцій, адаптуються до місцевої ситуації.

Пише УНН із посиланням на Yonhap, ANSA та FN News.

Національна служба розвідки Південної Кореї оголосила, що загальна кількість північнокорейських військ, які дислоковані у рф, на сьогоднішній день, становить приблизно 3000 осіб. Також очікується, що до грудня Північна Корея надішле 10 тисяч військових.

Загальна чисельність північнокорейських військ, переміщених до росії, дорівнює близько 3000, а розгортання приблизно 10 000 військових, запланованих росією та північною Кореєю, очікується у грудні

- прогнозує Національна служба розвідки (NIS).

Відповідну інформацію, що була оголошена на закритому засіданні комітету NIS, підтвердили представники політичних сил Південної Кореї (представник "Народної влади" Пак Сун Вон, член правлячої і опозиційної партій в комітеті з розвідки Лі Сун Квон).

Щодо статусу відряджених військ, Національна служба розвідки повідомила наступну інформацію:

"Так званий елітний 11-й корпус, підрозділ спеціальних операцій під назвою "Штурмовий корпус", направляється як основна сила";

"Схоже, що вони мають були розподілені в ряд навчальних закладів у Росії та адаптуються до місцевої ситуації".

Вказується, що північнокорейська влада проводить жорстке переселення або методи ізоляції, щоб ефективно контролювати сім'ї командованих до рф солдатів.

Нагадаємо

ЦПД РНБО повідомляє про переміщення північнокорейських військових з Далекого Сходу вглиб росії. Раніше повідомлялося про плани рф використати корейців на курщині та відправку 3000 військових КНДР до рф.

Голова Пентагону: є докази, що в росії є війська КНДР23.10.24, 13:57 • 16735 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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