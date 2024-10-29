Оккупационные войска нанесли 331 удар по Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
российские войска нанесли 331 удар по Запорожской области, включая 19 авиаударов, 200 атак БпЛА и 112 артобстрелов. Повреждены жилые дома и инфраструктура в 9 населенных пунктах.
В течение суток оккупанты нанесли 331 удар по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
- Войска рф осуществили 19 авиационных ударов по Новоандреевке, Малой Токмачке и Роботино.
- 200 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье, Ольговское и Преображенку.
- 112 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Белогорья, Ольговского.
Также отмечается, что поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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