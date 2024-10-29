Окупаційні війська завдали 331 удар по Запорізькій області - ОВА
Київ • УНН
російські війська завдали 331 удар по Запорізькій області, включаючи 19 авіаударів, 200 атак БпЛА та 112 артобстрілів. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в 9 населених пунктах.
Впродовж доби окупанти завдали 331 удар по 9 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
- Війська рф здійснили 19 авіаційних ударів по Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному.
- 200 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське та Преображенку.
- 112 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Білогір'я, Ольгівського.
Також зазначається, що надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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