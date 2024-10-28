Внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг постраждали 10 людей: пошкоджений житловий будинок
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 10 людей, пошкоджено триповерховий житловий будинок. Також зафіксовано пошкодження медзакладу, автомобіля та газопроводу.
Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг постраждали 10 людей, пошкоджений триповерховий житловий будинок. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок. Попередньо, постраждали 10 людей. У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто, газопровід
Лисак також повідомив, що на місці працюють всі служби.
Нагадаємо
Як повідомляв голова Криворізької РВА, окупанти обстрілюють Кривий Ріг переважно балістичними ракетами з Криму. Після відступу ворога за Дніпро припинилися обстріли артилерією та РСЗВ.