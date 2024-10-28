В результате ракетной атаки рф на Кривой Рог пострадали 10 человек: поврежден жилой дом
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 10 человек, поврежден трехэтажный жилой дом. Также зафиксировано повреждение медучреждения, автомобиля и газопровода.
В результате ракетной атаки на Кривой Рог пострадали 10 человек, поврежден трехэтажный жилой дом. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом. Предварительно, пострадали 10 человек. В доме и хозяйственных постройках возник пожар. Изуродованы также медучреждение, авто, газопровод
Лысак также сообщил, что на месте работают все службы.
Напомним
Как сообщал председатель Криворожского РОА, оккупанты обстреливают Кривой Рог преимущественно баллистическими ракетами из Крыма. После отступления врага за Днепр прекратились обстрелы артиллерией и РСЗО.