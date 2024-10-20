Окупанти в основному обстрілюють Кривий Ріг балістикою - РВА
Київ • УНН
Окупанти обстрілюють Кривий Ріг переважно балістичними ракетами з Криму. Після відступу ворога за Дніпро припинилися обстріли артилерією та РСЗВ, повідомив голова Криворізької РВА.
Росіяни в основному обстрілюють Кривий Ріг балістичними ракетами, дуже рідко "шахедами". Однак, після того, як ЗСУ відігнали ворога на ліву сторону Дніпра, то припинилися обстріли артилерією та РСЗВ.
Про це розповів очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
В основному тільки балістика. Дуже рідко "шахедами" нашу територію обстрілюють. Після того, як наші збройні сили відігнали ворога на ліву сторону Дніпра, то в нас немає обстрілів ствольною артилерією, РСЗВ. Тільки балістичні ракети. В основному до нас долітає балістика з Криму. Якщо радари показують, що балістика летить з Криму, то, найімовірніше, вона летить до Кривого Рогу. Така тенденція
Нагадаємо
Унаслідок ворожих атак у Кривому Розі постраждали 17 людей, з яких 14 потребували медичної допомоги. В лікарні наразі перебувають 8 потерпілих, усі з середньою тяжкістю стану.