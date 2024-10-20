Оккупанты в основном обстреливают Кривой Рог баллистикой - РВА

Россияне в основном обстреливают Кривой Рог баллистическими ракетами, очень редко «шахедами». Однако, после того, как ВСУ отогнали врага на левую сторону Днепра, то прекратились обстрелы артиллерией и РСЗО.

Об этом рассказал глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

В основном только баллистика. Очень редко «шахедами» нашу территорию обстреливают. После того, как наши вооруженные силы отогнали врага на левую сторону Днепра, то у нас нет обстрелов ствольной артиллерией, РСЗО. Только баллистические ракеты. В основном к нам долетает баллистика из Крыма. Если радары показывают, что баллистика летит из Крыма, то, скорее всего, она летит в Кривой Рог. Такая тенденция - сказал Ситниченко.

Напомним,

В результате вражеских атак в Кривом Роге пострадали 17 человек, из которых 14 нуждались в медицинской помощи. В больнице сейчас находятся 8 пострадавших, все со средней тяжестью состояния.