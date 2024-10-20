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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4020 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Кривому Розі 17 осіб постраждали внаслідок ворожих атак - ОВА

Київ • УНН

 • 53044 перегляди

Внаслідок обстрілів у Кривому Розі постраждало 17 людей, 8 з яких перебувають у лікарні. Пошкоджено готель, магазин, адмінбудівлю, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків та близько 15 автомобілів.

У Кривому Розі 17 осіб постраждали внаслідок ворожих атак - ОВА

Унаслідок ворожих атак у Кривому Розі постраждали 17 людей, з яких 14 потребували медичної допомоги. В лікарні наразі перебувають 8 потерпілих, усі з середньою тяжкістю стану. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За уточненими даними, атаки призвели до пошкоджень готелю, магазину, адміністративної будівлі, навчального закладу та семи багатоквартирних будинків. Пошкоджено близько півтора десятка автомобілів, зокрема три пожежні машини, три службові автомобілі поліції та карета "швидкої".

Нагадаємо

У місті розгорнули штаби для прийому заяв про пошкоджене майно, а також для видачі будматеріалів. Людей забезпечують їжею та гарячим чаєм.

Додамо

У Нікопольському районі агресор теж не припиняє терор. Відтак протягом ночі гатив з артилерії по Марганецькій громаді, а вранці обстріляв райцентр, на щастя, без жертв.

Ракетний обстріл Кривого Рогу: 13 поранених, триває рятувальна операція20.10.24, 01:47 • 20605 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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