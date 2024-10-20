У Кривому Розі 17 осіб постраждали внаслідок ворожих атак - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів у Кривому Розі постраждало 17 людей, 8 з яких перебувають у лікарні. Пошкоджено готель, магазин, адмінбудівлю, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків та близько 15 автомобілів.
Унаслідок ворожих атак у Кривому Розі постраждали 17 людей, з яких 14 потребували медичної допомоги. В лікарні наразі перебувають 8 потерпілих, усі з середньою тяжкістю стану. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За уточненими даними, атаки призвели до пошкоджень готелю, магазину, адміністративної будівлі, навчального закладу та семи багатоквартирних будинків. Пошкоджено близько півтора десятка автомобілів, зокрема три пожежні машини, три службові автомобілі поліції та карета "швидкої".
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У місті розгорнули штаби для прийому заяв про пошкоджене майно, а також для видачі будматеріалів. Людей забезпечують їжею та гарячим чаєм.
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У Нікопольському районі агресор теж не припиняє терор. Відтак протягом ночі гатив з артилерії по Марганецькій громаді, а вранці обстріляв райцентр, на щастя, без жертв.
Ракетний обстріл Кривого Рогу: 13 поранених, триває рятувальна операція20.10.24, 01:47 • 20605 переглядiв