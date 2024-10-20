Ракетний обстріл Кривого Рогу: 13 поранених, триває рятувальна операція
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 13 осіб, одна з них в операційній. Місцева влада організувала штаб допомоги для мешканців постраждалих будинків та відкрила Пункт незламності.
Унаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу травмовані 13 людей. Про це повідомляє керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.
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За інформацією, одна людина наразі перебуває в операційній.
Аварійно-рятувальна операція триває, всі комунальні, оперативні та медичні служби працюють на місці події.
Крім того, для мешканців постраждалих будинків у Довгинцівському виконкомі розгорнуто штаб допомоги, куди вже доставляються будівельні матеріали, такі як плівка та ОСБ.
Найближчий Пункт незламності розташований у ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого, 83, де також можна отримати допомогу та підтримку.
У Кривому Розі стався вибух19.10.24, 22:46 • 45766 переглядiв