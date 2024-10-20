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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3584 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ракетний обстріл Кривого Рогу: 13 поранених, триває рятувальна операція

Київ • УНН

 • 20605 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 13 осіб, одна з них в операційній. Місцева влада організувала штаб допомоги для мешканців постраждалих будинків та відкрила Пункт незламності.

Ракетний обстріл Кривого Рогу: 13 поранених, триває рятувальна операція

Унаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу травмовані 13 людей. Про це повідомляє керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.

Деталі

За інформацією, одна людина наразі перебуває в операційній.

Аварійно-рятувальна операція триває, всі комунальні, оперативні та медичні служби працюють на місці події.

Крім того, для мешканців постраждалих будинків у Довгинцівському виконкомі розгорнуто штаб допомоги, куди вже доставляються будівельні матеріали, такі як плівка та ОСБ.

Найближчий Пункт незламності розташований у ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого, 83, де також можна отримати допомогу та підтримку.

У Кривому Розі стався вибух19.10.24, 22:46 • 45766 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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