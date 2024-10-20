Ракетный обстрел Кривого Рога: 13 раненых, продолжается спасательная операция
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 13 человек, один из них в операционной. Местные власти организовали штаб помощи для жителей пострадавших домов и открыли Пункт несокрушимости.
В результате ракетного обстрела Кривого Рога травмированы 13 человек. Об этом сообщает руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
По информации, один человек сейчас находится в операционной.
Аварийно-спасательная операция продолжается, все коммунальные, оперативные и медицинские службы работают на месте происшествия.
Кроме того, для жителей пострадавших домов в Долгинцевском исполкоме развернут штаб помощи, куда уже доставляются строительные материалы, такие как пленка и ОСБ.
Ближайший Пункт несокрушимости расположен в ООШ №109 по адресу ул. Ярослава Мудрого, 83, где также можно получить помощь и поддержку.
В Кривом Роге произошел взрыв19 октября 2024, 19:46 • 10592 просмотра