Ракетный обстрел Кривого Рога: 13 раненых, продолжается спасательная операция

В результате ракетного обстрела Кривого Рога травмированы 13 человек. Об этом сообщает руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

По информации, один человек сейчас находится в операционной.

Аварийно-спасательная операция продолжается, все коммунальные, оперативные и медицинские службы работают на месте происшествия.

Кроме того, для жителей пострадавших домов в Долгинцевском исполкоме развернут штаб помощи, куда уже доставляются строительные материалы, такие как пленка и ОСБ.

Ближайший Пункт несокрушимости расположен в ООШ №109 по адресу ул. Ярослава Мудрого, 83, где также можно получить помощь и поддержку.

В Кривом Роге произошел взрыв