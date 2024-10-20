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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге 17 человек пострадали в результате вражеских атак - ОВА

В Кривом Роге 17 человек пострадали в результате вражеских атак - ОВА

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 04:50  •  7184 просмотра

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В результате обстрелов в Кривом Роге пострадали 17 человек, 8 из которых находятся в больнице. Повреждены гостиница, магазин, админздание, учебное заведение, 7 многоквартирных домов и около 15 автомобилей.

В результате вражеских атак в Кривом Роге пострадали 17 человек, из которых 14 нуждались в медицинской помощи. В больнице сейчас находятся 8 пострадавших, все со средней тяжестью состояния. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По уточненным данным, атаки привели к повреждениям гостиницы, магазина, административного здания, учебного заведения и семи многоквартирных домов. Повреждено около полутора десятков автомобилей, в том числе три пожарные машины, три служебных автомобиля полиции и карета "скорой".

Напомним

В городе развернули штабы для приема заявлений о поврежденном имуществе, а также для выдачи стройматериалов. Людей обеспечивают едой и горячим чаем.

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Добавим

В Никопольском районе агрессор тоже не прекращает террор. Поэтому в течение ночи бил из артиллерии по Марганецкой громаде, а утром обстрелял райцентр, к счастью, без жертв.

Ракетный обстрел Кривого Рога: 13 раненых, продолжается спасательная операция19 октября 2024, 22:47 • 11804 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
markhanetsМарханец
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