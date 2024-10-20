В Кривом Роге 17 человек пострадали в результате вражеских атак - ОВА

В результате вражеских атак в Кривом Роге пострадали 17 человек, из которых 14 нуждались в медицинской помощи. В больнице сейчас находятся 8 пострадавших, все со средней тяжестью состояния. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По уточненным данным, атаки привели к повреждениям гостиницы, магазина, административного здания, учебного заведения и семи многоквартирных домов. Повреждено около полутора десятков автомобилей, в том числе три пожарные машины, три служебных автомобиля полиции и карета "скорой".

Напомним

В городе развернули штабы для приема заявлений о поврежденном имуществе, а также для выдачи стройматериалов. Людей обеспечивают едой и горячим чаем.

Добавим

В Никопольском районе агрессор тоже не прекращает террор. Поэтому в течение ночи бил из артиллерии по Марганецкой громаде, а утром обстрелял райцентр, к счастью, без жертв.

Ракетный обстрел Кривого Рога: 13 раненых, продолжается спасательная операция