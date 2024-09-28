Оккупанты заставляют коммунальщиков отказываться от задолженностей по зарплате

Коммунальщиков на захваченных территориях заставляют отказываться от задолженностей по зарплате. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

На предприятиях временно оккупированного Запорожья, в частности в Бердянске, начали поступать требования от российской оккупационной власти об отказе от задолженностей по заработной плате. Руководители коммунальных предприятий, таких как "Горлифт" и "Бердянсквода", получили указания со стороны оккупантов о необходимости сбора заявлений об отказе от выплат.

Эта ситуация приводит к массовым увольнениям работников, которые не желают мириться с несправедливыми условиями. В результате, на предприятиях коммунальной сферы на захваченных территориях уже наблюдается критическая нехватка кадров.

Особенно впечатляющей является ситуация во временно оккупированном Донецке, где коллаборационные власти не могут наладить работу общественного транспорта. На линии выходит лишь треть автобусов, троллейбусов и трамваев, поскольку большинство водителей были мобилизованы в ряды вражеской армии.

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