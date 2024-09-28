Оккупанты заставляют коммунальщиков отказываться от задолженностей по зарплате

ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  75548 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  100138 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  100191 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  99533 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  84246 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  76916 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  89275 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  88716 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  115024 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117236 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хорошие отношения с Путиным, для танго нужны двое и хороший знак: что еще сказал Трамп на встрече с Зеленским

Хорошие отношения с Путиным, для танго нужны двое и хороший знак: что еще сказал Трамп на встрече с Зеленским

  •  33219 просмотра
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

  •  37826 просмотра
Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"

Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"

  •  15523 просмотра
Курская операция, вражеские обстрелы мирных городов и ситуация в Украине: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

Курская операция, вражеские обстрелы мирных городов и ситуация в Украине: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

  •  15774 просмотра
План победы представлен Америке, каждый пункт объяснили - Зеленский

План победы представлен Америке, каждый пункт объяснили - Зеленский

  •  17164 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  108547 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  108717 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  110176 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  115024 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  144794 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

  •  37826 просмотра
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  54251 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  106257 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  112340 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  135937 просмотра
Актуальное
Оккупанты заставляют коммунальщиков отказываться от задолженностей по зарплате

Оккупанты заставляют коммунальщиков отказываться от задолженностей по зарплате

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 23:20  •  2654 просмотра

Read in English

На временно оккупированных территориях Запорожья коммунальщиков заставляют отказываться от задолженностей по зарплате. Это приводит к массовым увольнениям и критической нехватке кадров в коммунальной сфере.

Коммунальщиков на захваченных территориях заставляют отказываться от задолженностей по зарплате. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

На предприятиях временно оккупированного Запорожья, в частности в Бердянске, начали поступать требования от российской оккупационной власти об отказе от задолженностей по заработной плате. Руководители коммунальных предприятий, таких как "Горлифт" и "Бердянсквода", получили указания со стороны оккупантов о необходимости сбора заявлений об отказе от выплат.

Эта ситуация приводит к массовым увольнениям работников, которые не желают мириться с несправедливыми условиями. В результате, на предприятиях коммунальной сферы на захваченных территориях уже наблюдается критическая нехватка кадров.

Особенно впечатляющей является ситуация во временно оккупированном Донецке, где коллаборационные власти не могут наладить работу общественного транспорта. На линии выходит лишь треть автобусов, троллейбусов и трамваев, поскольку большинство водителей были мобилизованы в ряды вражеской армии.

Захватчики угрожают окончательно лишить прав украинцев на ВОТ без паспорта рф - Сопротивление22 сентября 2024, 23:42 • 53742 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
berdyanskБердянск
donetskДонецк