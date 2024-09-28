Окупанти змушують комунальників відмовлятися від заборгованостей по зарплаті

Комунальників на захоплених територіях примушують відмовлятися від заборгованостей по зарплаті. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.

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На підприємствах тимчасово окупованого Запоріжжя, зокрема в Бердянську, почали надходити вимоги від російської окупаційної влади про відмову від заборгованостей по заробітній платі. Керівники комунальних підприємств, таких як "Горліфт" та "Бердянськвода", отримали вказівки з боку окупантів про необхідність збору заяв про відмову від виплат.

Ця ситуація призводить до масових звільнень працівників, які не бажають миритися з несправедливими умовами. В результаті, на підприємствах комунальної сфери на загарбаних територіях вже спостерігається критичний брак кадрів.

Особливо вражаючою є ситуація в тимчасово окупованому Донецьку, де колабораційні влади не можуть налагодити роботу громадського транспорту. На лінії виходить лише третина автобусів, тролейбусів і трамваїв, оскільки більшість водіїв були мобілізовані до лав ворожої армії.

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