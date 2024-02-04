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Оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

Оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 06:32  •  8136 просмотра

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Ночью россияне атаковали и обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады, повредили частные дома в селе Дмитровка, но обошлось без жертв.

Россияне в течение суток атаковали Куцурубскую и Очаковскую общины, есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Отмечается, что накануне, 3 февраля, в 08:46, 10:51 и в 11:00 артиллерийские обстрелы и активность вражеских FPV-дронов фиксировались по населенным пунктам Куцурубской общины.

Вражеской артиллерией в с. Дмитровка повреждены частные дома. Пострадавших нет

написал он в своем телеграм-канале.

Так же сообщается, что 3 февраля в 09:31, 12:36, 13:29, 15:47 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады... в 17:23 обстрелу из вражеской артиллерии подвергся г. Очаков Очаковской громады.

Пострадавших нет

отметил председатель ОВА.

Россияне ночью обстреляли Никополь из артиллерии04 февраль 2024, 06:25 • 8710 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
Окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади
Occupants shelled Kutsurubska and Ochakivska communities overnight
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