Оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

Сегодня Всемирный день борьбы против рака: почему онкологические заболевания до сих пор остаются опасными, сколько больных раком в Украине

Страны мира отмечают Всемирный день борьбы против рака 4 февраля, чтобы способствовать исследованию, лечению и профилактике рака, а также мобилизовать усилия для борьбы с этим заболеванием.