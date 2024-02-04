Окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади

Росіяни упродовж доби атакували Куцурубську та Очаківську громади, є руйнування житлових будинків. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

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Зазначається, що напередодні, 3 лютого, о 08:46, 10:51 та об 11:00 артилерійські обстріли та активність ворожих FPV-дронів фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади.

Ворожою артилерією в с. Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає написав він у своєму телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що 3 лютого о 09:31, 12:36, 13:29, 15:47 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади... о 17:23 обстрілу з ворожої артилерії зазнало м. Очаків Очаківської громади.

Постраждалих немає зазначив голова ОВА.

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